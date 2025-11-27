日銀は２７日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間３年超５年以下」が２．３２倍、「同５年超１０年以下」が２．５３倍、「同１０年超２５年以下」が２．９７倍となった。また、「物価連動債」の応札倍率は３．３５倍だった。 出所：MINKABU PRESS