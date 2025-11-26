共和電業が５日続伸している。２５日の取引終了後に自社株１８１万４８００株（消却前発行済み株数の６．５３％）を１２月１５日付で消却すると発表したことが好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は２５９６万１１００株となる。 出所：MINKABU PRESS