【一番くじ 進撃の巨人 ～それぞれの決意～】 2026年04月30日より順次発売予定 価格：1回890円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 進撃の巨人 ～それぞれの決意～」を2026年04月30日より順次発売する。価格は1回890円。 本商品は「進撃の巨人」のキャラクターをモチーフとしたフィギュアなどが当たるキャラクター