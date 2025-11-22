大分にゆかりのある貴重な古美術品を集めた展覧会が県立美術館で22日から始まりました。この「きらめく日本美術。1300年の至宝」は県立美術館の開館10周年を記念して開催されます。会場には古代から近世にかけて県内に伝えられた絵画や陶芸など、歴史的価値のある貴重な美術品約200点が展示されています。この展覧会は来年1月14日まで開かれています。