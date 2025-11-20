グンゼが続伸している。同社は２０日、熱収縮フィルムの価格改定を発表。これを材料視した買いが株価の支えとなったようだ。飲料、食品用ラベルを用途とする「ファンシーラップ」と「ＧＥＯＰＬＡＳ」について、１２月１日出荷分より実施する。価格改定幅はファンシーラップで１キログラム当たり２０～５０円。ＧＥＯＰＬＡＳで１キログラム当たり４１円。主要原料メーカーからの値上げ要請を受諾