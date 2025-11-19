広島の日本酒の魅力を発信しようと、酒類の品評会・ＩＷＣ（International Wine Challenge）２０２６「ＳＡＫＥ部門」が来年５月に東広島市で開催されます。 １９日に県庁で行われた基本合意の締結式には、酒類の品評会を運営する会社の代表と湯崎広島県知事や東広島市の高垣市長が参加しました。 日本で開催されるのは東京や兵庫・山形に続いて４回目で、「ＳＡＫＥ部門」をイギリスの審査会運営会社と 共同開催します。 ■湯