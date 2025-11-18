【その他の画像・動画等を元記事で観る】12月21日（土）開催の『プリンセッション・オーケストラ2nd EVENT「FUTURE SESSION」』がいよいよ年末に迫る！前回の1st EVENTでは昼夜ともに完売を記録し、圧巻のステージでファンを魅了。2nd EVENTである今回は、その熱気をさらに上回る内容でお届け。昼公演では生アフレコやエピソード総選挙の結果発表、そしてプリンセスたちの登場など、作品世界を間近で感じられるスペシャルステージ