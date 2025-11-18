12·î21Æü³«ºÅ¡ª¥×¥ê¥ª¥±2nd EVENT ¡ÖFUTURE SESSION¡×¥Á¥±¥Ã¥È»Ä¤ê¶Ï¤«¡ª¡ª ¥ª¥ë¥±¥ê¥¢¤Î°ª¤¢¤º¤µ¡¦Æ£ËÜÐÒÎ¤¡¦µÌ °Éºé¤«¤é Ç®ÎÌ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¥³¥á¥ó¥È¤¬¶ÛµÞÅþÃå¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¤Î¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é2nd EVENT¡ÖFUTURE SESSION¡×¡Ù¤¬¤¤¤è¤¤¤èÇ¯Ëö¤ËÇ÷¤ë¡ª
Á°²ó¤Î1st EVENT¤Ç¤ÏÃëÌë¤È¤â¤Ë´°Çä¤òµÏ¿¤·¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£2nd EVENT¤Ç¤¢¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ®µ¤¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ëÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£
Ãë¸ø±é¤Ç¤ÏÀ¸¥¢¥Õ¥ì¥³¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÁíÁªµó¤Î·ë²ÌÈ¯É½¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¿¤Á¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ò´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÍ½Äê¡£
°ìÊý¡¢Ìë¸ø±é¤Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°³Ú¶Ê¤ò´Þ¤à½éÈäÏª¶ÊËþºÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¹½À®¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë²»³Ú¤Î±ã¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á°²ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¥«¥ê¥¹¥È¤¬CDÊªÈÎ¥Ö¡¼¥¹¤Ë¹ßÎ×¡ª
¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°ÅêÉ¼´ë²è¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£ ¡È¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¥é¥¤¥Ö¡É¤Ëº£¤Ê¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥ë¥±¥ê¥¢¤Î°ª¤¢¤º¤µ¡¦Æ£ËÜÐÒÎ¤¡¦µÌ °Éºé¤«¤é¡¢2nd EVENT¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª
Èà½÷¤¿¤Á¤ÎËÜµ¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¡¢¤É¤¦¤«¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¸½ºß¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼Àè¹Ô¼õÉÕÃæ¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥ÈµÚ¤Ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤è¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
https://princess-session.com/event/03.html
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
https://eplus.jp/princess-session/
¡ã°Ê²¼¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
°ª¤¢¤º¤µ¡Ê¶õÌî¤ß¤Ê¤â/¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ëÌò¡Ë
2nd¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
Îý½¬Ãæ¡¢¤º¤Ã¤È³§ÍÍ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¤³¤ì¤ò¤·¤¿¤é¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¡©(¾Ð)¡×¤È¤«¡Ä¡ª
ÁÛÁü¤ÎÃæ¤Î³§ÍÍ¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È°ì½ê·üÌ¿Îý½¬Ãæ¤Ç¤¹¡ª
¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁá¤¯ËÜÊª¤Î³§ÍÍ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª»ä¤ÎÊý¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
³§ÍÍ¤â»ä¤È°ì½ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
³§ÍÍ¡¢¡ÖFUTURE SESSION¡×°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Á¡ª
Æ£ËÜÐÒÎ¤¡Ê¼±ÊÕ¤«¤¬¤ê/¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¸¡¼¥ëÌò¡Ë
2nd¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ì¤â¡¢1st¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢
¤½¤·¤ÆÆü¡¹¥×¥ê¥ª¥±¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤ÏÀ¸¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ô¥£¥ª¥é¤ä¥Í¡¼¥¸¥å¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢
¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1st¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
µÌ °Éºé¡Ê°ì¾ò¤Ê¤¬¤»/¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥¢Ìò¡Ë
½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÃ±ÆÈ2nd¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª
¥×¥ê¥ª¥±¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤Ë½Ð²ñ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1st¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸«¤¿¡¢°ìÌÌ¥×¥ê¥ª¥±¹¥¤¤Î³§¤µ¤ó¤ÎµÒÀÊ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹¬¤»¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£
¤¢¤ì¤ò¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ªº£²ó¤â¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
À¸²Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ä¥ô¥£¥ª¥é¥Í¡¼¥¸¥å¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥ÖÆÃ²½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª
¾¯¤·¤º¤Ä¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥ê¥ª¥±¤Ç¤¹¤¬¡¢
¤Þ¤À¤Þ¤À¡¼¡¼¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Þ¤À¤Þ¤À¡ª À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
»ÕÁö¤ÇË»¤·¤¤»þ´ü¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2nd¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆü¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¶î¤±È´¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
²ñ¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é2nd EVENT¡ÖFUTURE SESSION¡×
¡ÚÆüÄø¡Û
2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
Ãë¸ø±é¡ØSUNSHINE GREETING PARTY¡ª¡Ù14:00³«¾ì 14:30³«±é
Ìë¸ø±é¡ØTWINKLE SINGING SHOW¡ª¡Ù17:30³«¾ì 18:00³«±é
¡Ú²ñ¾ì¡Û
KAAT ¿ÀÆàÀî·Ý½Ñ·à¾ì
¢©231-0023 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä®281
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡ÙºîÉÊ³µÍ×
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
2025Ç¯4·î6ÆüÆüÍË¤¢¤µ9»þ00Ê¬¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÎó£¶¶É¥Í¥Ã¥È¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡ª
¤Ó¤ï¸ÐÊüÁ÷¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¤¢¤µ7»þ00Ê¬¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¡ª
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
2025Ç¯4·î6ÆüÆüÍË¤¢¤µ9»þ30Ê¬¤è¤ê½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
Amazon Prime Video/ABEMA/¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë/d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢
DMM TV/FOD/Hulu/J:COM STREAM/Lemino/¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¦¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë/TELASA/TVer/U-NEXT/¥¢¥Ë¥áÊüÂê/¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º/milplus/HAPPY!Æ°²è
¡ÚYouTubeÇÛ¿®¡Û
ºÇ¿·ÏÃ1½µ´Ö¸ÂÄê¡¦Âè1¡¢2ÏÃ¾ïÀßÇÛ¿®¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü21»þ00Ê¬¤è¤êÇÛ¿®
¥¢¥ê¥¹¥Ô¥¢ch/¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦³Æ¼ï SNS¡Û
HP¡§https://princess-session.com/
X¡§https://twitter.com/priorche_info
Instagram¡§https://www.instagram.com/priorche_info/
YouTube¡§
TikTok¡§
TimeTree¡§https://timetreeapp.com/public_calendars/priorche_info
LINE¥¹¥¿¥ó¥×Âè1ÃÆ¡¢Âè2ÃÆÈ¯ÇäÃæ!
Âè2ÃÆ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é▶️ https://line.me/S/sticker/31908307
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #¥×¥ê¥ª¥±
¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
¥¢¥ê¥¹¥Ô¥¢¡½¡½¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ï¡¢º£¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤«¤éÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê½»Ì±¥¢¥ê¥¹¥Ô¥¢¥ó¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«Ææ¤Î²øÊª¥¸¥ã¥Þ¥ª¥Ã¥¯¤¬¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¥¢¥ê¥¹¥Ô¥¢¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥¢¥ê¥¹¥Ô¥¢¤«¤é¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿µ±¤¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶»¤Ë²Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ù¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£
Í¦µ¤¤È¸µµ¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡½¡½¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡ª
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ë²è¸¶°Æ¡§¶â»Ò¾´»Ë
À½ºîÁí»Ø´ø¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯
¸¶ºî¡§UNISON/¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É
´ÆÆÄ¡§Âç¾Â ¿´
½õ´ÆÆÄ¡§´Øº¬ÐÒÍ¤
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§°©¶õËüÂÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÅçºêËãÎ¤
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§½©»³Í³¼ù»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§Ä¹Ã«ÀîÈþÊæ(ÈìÏÂ)
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Ê¿´ÖÍ³¹á¡¢Âçºê Í£(¥¢¥È¥ê¥¨Platz)
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÌÚÅÄ·òÅÍ(¥Á¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó)
3D´ÆÆÄ¡§ßÀÂ¼ÉÒÏº(¥ï¥¤¥ä¡¼¥É)
ÊÔ½¸¡§ÌÚÂ¼¾¡¹¨
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ËÜ»³ Å¯
²»¶Á¸ú²Ì¡§°ÂÆ£Í³°á
Ï¿²»Ä´À°¡§°Âã· Êâ
²»³Ú¡§Elements Garden(µÆÅÄÂç²ð¡¢³Þ°æÍºÂÀ¡¢ÃÝÅÄÍ´²ð)
²»³ÚÀ©ºî¡§¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§SILVER LINK.
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¶õÌî¤ß¤Ê¤â/¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë¡§°ª ¤¢¤º¤µ
¼±ÊÕ¤«¤¬¤ê/¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¸¡¼¥ë¡§Æ£ËÜÐÒÎ¤
°ì¾ò¤Ê¤¬¤»/¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥¢¡§µÌ °Éºé
ÍÛ¥Î²¼¤Ê¤Ä¡§ÍõÂ¼ ¸÷
¥Ê¥Ó¡¼¥æ¡§²¼Ìî ¹É
ÀÖ¤Î½÷²¦¡§¿å¼ùÆà¡¹
Çò¤Î½÷²¦¡§²Öß·¹áºÚ
¥«¥ê¥¹¥È¡§¾®ÎÓÀé¹¸
¥®¡¼¥¿¡§ÀéÍÕæÆÌé
¥Ù¥¹¡§±ÝÌÚ½ßÌï
¥É¥é¥ó¡§ÉðÆâ½ÙÊå
É÷²Ö¤¹¤ß¤ì/²Ö¤Îµ³»Î¥·¥ó¥·¥¢¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
É÷²Ö¤ê¤ê/²Ö¤Îµ³»Î¥Ô¥å¥ê¥Æ¥£¡§°ËÆ£ÈþÍè
¶õÌîÀ¿»ÖÏº¡§ÆüÌî Áï
¶õÌî¤è¤¦¤³¡§ÆîÛê°¦Çµ
¶õÌî¤ê¤¯¡§¼ã°æÍ§´õ
¡Ú²»³Ú¡Û
[Á°´ü]
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¼¥Ã¥¿¥¤²ÎÉ±Àë¸À¥Ã¡ª¡×
²Î¾§¡§¥ª¥ë¥±¥ê¥¢(¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë¡ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¸¡¼¥ë¡ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥¢)
ºî»ì¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯(Elements Garden)
ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯(Elements Garden)
ÊÔ¶Ê¡§µÆÅÄÂç²ð(Elements Garden)
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö·¯¤È¤Ä¤Ê¤°¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×
²Î¾§¡§¥ª¥ë¥±¥ê¥¢(¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë¡ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¸¡¼¥ë¡ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥¢)
ºî»ì¡§Spirit Garden
ºî¶Ê¡§µÆÅÄÂç²ð(Elements Garden)
ÊÔ¶Ê¡§µÆÅÄÂç²ð(Elements Garden)
¡Î¸å´ü¡Ï
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖFUTURE SESSION¡×
²Î¾§¡§¥ª¥ë¥±¥ê¥¢(¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë¡ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¸¡¼¥ë¡ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥¢)
ºî»ì¡§Spirit Garden
ºî¶Ê¡§µÆÅÄÂç²ð(Elements Garden)
ÊÔ¶Ê¡§µÆÅÄÂç²ð(Elements Garden)
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖONENESS HARMONY¡×
²Î¾§¡§¥ª¥ë¥±¥ê¥¢(¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë¡ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¸¡¼¥ë¡ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥¢)
ºî»ì¡§Spirit Garden
ºî¶Ê¡§³Þ°æÍºÂÀ(Elements Garden)
ÊÔ¶Ê¡§³Þ°æÍºÂÀ(Elements Garden)
[¾¦ÉÊ¾ðÊó]
¡ãÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡ä
¡ÚBlu-ray¡Û
¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é Blu-ray Vol.2¡Ú´ü´Ö¸ÂÄêÈÇ¡Û 2025Ç¯12·î10ÆüÈ¯Çä¡ª
¡ü¡¡Äê¡¡¡¡¡¡²Á¡¡¡¡¡§¡ï22,000(ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï20,000)
¡ü¡¡ÉÊ¡¡¡¡¡¡ÈÖ¡¡¡¡¡§KIXA-91001¡Á2
¡ü¡¡»Å¡¡¡¡¡¡ÍÍ¡¡¡¡¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦½©»³Í³¼ù»Ò ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
*½é²óÀ½Â¤Ê¬¤Î¤ß³°È¢»ÅÍÍ
¡ü ¼ý Ï¿ ÏÃ ¿ô : Âè13ÏÃ¡ÁÂè24ÏÃ
¡ü ±Ç Áü ÆÃ Åµ¡§¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈOPED ¤Û¤«
*±ÇÁü¤ÏÁ´¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é▶︎https://priorche.lnk.to/bd2
¡ãÈ¯ÇäÃæ¡ä
¡ÚBlu-ray¡Û
¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éBlu-ray Vol.1¡Ú´ü´Ö¸ÂÄêÈÇ¡Û ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡ü¡¡Äê¡¡¡¡¡¡²Á¡¡¡¡¡§¡ï22,000(ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï20,000)
¡ü¡¡ÉÊ¡¡¡¡¡¡ÈÖ¡¡¡¡¡§KIXA-90999¡Á1000
¡ü¡¡»Å¡¡¡¡¡¡ÍÍ¡¡¡¡¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦½©»³Í³¼ù»Ò ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
*½é²óÀ½Â¤Ê¬¤Î¤ß³°È¢»ÅÍÍ
¡ü ¼ý Ï¿ ÏÃ ¿ô : Âè1ÏÃ¡ÁÂè12ÏÃ
¡ü ±Ç Áü ÆÃ Åµ¡§¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈOPED¡¢PV½¸¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª½¸¡¢ÊÑ¿È¡õÉ¬»¦µ»¥·¡¼¥ó
*±ÇÁü¤ÏÁ´¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é▶︎https://priorche.lnk.to/bd1
¡ÚCD¡Û
OP/ED ¥·¥ó¥°¥ë
¡Ö¥¼¥Ã¥¿¥¤²ÎÉ±Àë¸À¥Ã¡ª/·¯¤È¤Ä¤Ê¤°¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡× ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é▶︎https://priorche.lnk.to/OPED
¸å´üOP/ED ¥·¥ó¥°¥ë
¡ÖFUTURE SESSION / ONENESS HARMONY¡×¡¡¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é▶︎https://priorche.lnk.to/OPED2
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¥·¥ó¥°¥ë ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¾ðÊó¡Û
¡Ö¥¤¥Î¥»¥ó¥È¥³¡¼¥ë¡× ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é▶︎https://priorche.lnk.to/ripple
¡ÖOVER THE BLAZE¡× ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é▶︎https://priorche.lnk.to/zeal
¡Ö·ã¸÷ It¡Çs ME!¡× ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é▶︎https://priorche.lnk.to/meteor
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°Âè2ÃÆ
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡¦¥Þ¥¤¥È¡¦¥ß¡¼¡ª¡× ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é▶︎https://priorche.lnk.to/ripple2
¡ÖOnly Yours¡× ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é▶︎https://priorche.lnk.to/zeal2
¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à ¥ê¡¦¥Ü¡¼¥ó¡× ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é▶︎https://priorche.lnk.to/meteor2
(C)Project PRINCESS-SESSION