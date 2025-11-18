帝国データバンクは11月15日、「おせち料理」価格についての分析レポートを発表した。調査は全国の大手コンビニエンスストア・百貨店・スーパー・外食チェーン・日本料理店などのうち、前年と価格が比較可能なおせち料理を対象に行われた。比較対象は110社・ブランド。標準的な三段重、または3〜4人前サイズの税込価格を対象としている。○2026年正月「おせち」平均価格は2万9098円全国の大手コンビニエンスストアや百貨店、スーパ