マリナーズやロイヤルズなどで活躍した元大リーガーのマック鈴木氏（50）が17日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。16歳で渡米後「強制送還」されかけたことを明かした。この日は「しゃべくりメジャーリーグSP」。マック氏は滝川二を中退後、16歳で独立リーグのサリナス入団。93年に18歳でマリナーズとマイナー契約を結び、日本球界を経由せずにメジャーリーガーとなった。渡米後のトラブルに