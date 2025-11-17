かっぱ寿司が11月17日からの平日限定で、「かっぱの挑戦感謝祭」をスタート。期間中の対象日は「香ばし炙りおにぎり」と「かけうどん」が各82円（税込各90円）にて提供されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回の感謝祭は、物価高のなかでも“生活応援価格”で食事を楽しんでもらうことを目的として企画されたものです。「香ばし炙りおにぎり」は刻んだたくあんを忍ばせ、かっぱ寿司特製のタレを表面