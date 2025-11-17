マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2には、ソーズマン／ジャック・デュケインの激しいアクションシーンが登場するようだ。演者のトニー・ダルトンによれば、「自分の肋骨にヒビが入ったんじゃないか」と思うほどハードな撮影だったという。 ジャック・デュケインは、ドラマ「ホークアイ」で主人公ケイト・ビショップの母エレノアの再婚相手として登場。