“歌舞伎界のプリンス”4代目中村橋之助（29）と、「乃木坂46」元メンバーで女優の能條愛未（31）が10日、ホテルニューオータニで婚約発表会見を開いた。中村芝翫に別れたはずの愛人と元サヤ報道…夫が不倫真っ只中でも妻・三田寛子は家族写真投稿の複雑胸中2人の交際は2021年1月のミュージカル「ポーの一族」で、夫婦役で共演したことがきっかけで始まり、終演直後には女性セブンに“手つなぎデート”を報道された。5年目を迎