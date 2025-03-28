「忙しい中、私の（夫・中村芝翫との）結婚披露宴に来てくれたんです！」【もっと読む】チャゲアス解散原因はギャラ配分か…音楽グループに付き物26日放送の「昭和の名曲 伝説のスター13選〜今夜決定！時代を超えて愛されるNo.1ソング〜」（テレビ朝日系）で、西城秀樹さん（2018年没）、中島みゆき（73）、安全地帯らレジェンドとともに選ばれた中森明菜（59）についてこう語ったのが、1982年デビューの同期、三田寛子（59）。