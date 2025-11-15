ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 能條愛未、義母・三田寛子からのマンツーマン指導で相当な重圧か 三田寛子 嫁姑問題 エンタメ・芸能ニュース 東スポWEB 能條愛未、義母・三田寛子からのマンツーマン指導で相当な重圧か 2025年11月15日 5時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 10日に中村橋之助と婚約発表会見をした元乃木坂46の能條愛未 すでに義母・三田寛子の助言もあり、礼儀作法などを学んでいるという 「能條さんにかかる重圧は相当でしょう」と興行関係者 記事を読む おすすめ記事 元乃木坂46・能條愛未、中村橋之助との婚約を発表 舞台共演後、交際4年半 2025年11月10日 17時25分 【東京女子】荒井優希 師匠・松本浩代とのタッグで躍動「熱いタッグになれてうれしいです！」 2025年11月9日 15時2分 元乃木坂46能條愛未、歌舞伎俳優・中村橋之助との婚約発表 ミュージカル共演経て4年半交際 2025年11月10日 15時18分 中村橋之助と婚約 能條愛未はアイドルから梨園の妻へ “義母”三田寛子は「全力で守る」 2025年11月11日 5時30分 大地真央、“元トップコンビ”黒木瞳家から来た猫を披露 「黒木さんに似てかわいい」「なんて美しい」と反響 2025年11月9日 9時22分