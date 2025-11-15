女優たちが、バストの大きさを明かさなくなったのはいつからだろうか。かつては、若い女性芸能人は公式プロフィルにスリーサイズを書いていた。それを、世間は当然のこととして受け止めていたものだ。ところが、いつのころからか、公表しないことが一般化した。今回、過去の雑誌、スター名鑑などを調べてみると、やはり2000年代後半までは、スリーサイズを公表している女優やアイドルが多く存在していることが確認された。