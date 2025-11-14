ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「5キロ5000円」で加速するコメ離れ…SNS上には「主食はパスタに」の… お米 物価 時事ニュース SNS デイリー新潮 「5キロ5000円」で加速するコメ離れ…SNS上には「主食はパスタに」の声も 2025年11月14日 11時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 都市部では国産の新米が5キロ5000円を超えていると、デイリー新潮が報じた すでに「日本人のコメ離れ」が急速に、大規模に始まっていると担当記者 Xでは「主食がパスタになると思っている」「コメは贅沢品」との声も 記事を読む おすすめ記事 「電子レンジ、サランラップ、缶詰…に共通するものは？」国民・榛葉幹事長が突然のクイズ…高市総理が“即答した答え” 2025年11月14日 6時0分 【速報】「Aぇ！group」草間リチャード敬太さん(29)を略式起訴 公然わいせつの罪 東京区検 2025年11月13日 16時39分 「第76回 NHK紅白歌合戦」出場歌手を発表！ HANA、＆TEAMらが初出場 2025年11月14日 12時35分 漫画家の榎本由美さんが死去 60歳 代表作に「児童養護施設の子どもたち」など 2025年11月12日 19時13分 “たん吸引”必要な８歳娘を放置し死亡させた罪に問われた母親 裁判で起訴内容を否認「死亡する危険性認識していなかった」 2025年11月13日 19時25分