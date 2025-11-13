13日朝、三条市のゴミ処理施設で火事がありました。リチウムイオン電池製品による発火が原因と推定されています。現場は三条市福島新田にある三条市清掃センターです。市によりますと午前9時ごろ、リサイクル設備の不燃物を搬送するベルトコンベアで火災がありました。約2時間後に消し止められましたが、消防が原因を調べた結果、不燃ゴミに混ざっていたリチウムイオン電池製品が破砕作業による衝撃で発火したものと推定され