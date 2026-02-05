2月5日午前、小松島市役所で職員の充電式カイロから出火するボヤがありました。けがをした人などはいませんでした。ボヤがあったのは、小松島市役所の保険年金課です。市によりますと、5日の午前9時20分頃、職員の椅子に置かれていた充電式の電気カイロから火が出ました。一時、炎と煙が上がりましたが、職員らが膝掛けを被せたりコップの水をかけたりして、すぐに消し止められました。職員や来庁者にけがはありませんでした。出火