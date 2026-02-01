ここ最近、モバイルバッテリーが発火し火災になったり、それが理由で公共交通機関が遅延するといった事故が増えています。 こうした発火事故は、モバイルバッテリーやスマートフォンに多く採用されているリチウムイオン電池が衝撃などに弱く、充電・放電の特性を理解せずに使用していることで劣化が進んでいることが原因だと考えられています。 新品に近いモバイルバッテリーでも強い衝撃を