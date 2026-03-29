独創的なシートレイアウトに反響集まる！コンパクトミニバンの代表的なモデルといえば、トヨタの「シエンタ」やホンダの「フリード」を思い浮かべる人が多いでしょう。どちらもコンパクトなボディでありながら多人数乗車が可能で、使い勝手のよさが評価されています。【画像】超いいじゃん！ これが“シエンタサイズ”の日産の斬新「“2列6人乗り”ワゴン」です！ 画像を見る！（30枚以上）しかし、このカテゴリーが現在のよ