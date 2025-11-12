ネポンが急反発している。同社は１１日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算とともに、株主優待の実施を発表し、材料視されたようだ。来年３月末時点で１００株以上を保有する株主を対象に、ＱＵＯカードを一律５０００円贈呈する。９月中間期の売上高は前年同期比１．４％減の３１億１１００万円、営業損益は１億９９００万円の赤字（前年同期は２億２８００万円の赤字）、最終損益は２