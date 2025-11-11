○経済統計・イベントなど ０８：５０日・マネーストック １６：００独・消費者物価指数（改定値） ２１：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２３：２０米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演 ※米・１０年物国債入札 ○決算発表・新規上場など 決算発表：石油資源，長谷工，森永，エムスリー，サッポロＨＤ，クラレ，ワコールＨＤ，カネカ，テル