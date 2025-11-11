明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・マネーストック
１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：２０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演
※米・１０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：石油資源<1662>，長谷工<1808>，森永<2201>，エムスリー<2413>，サッポロＨＤ<2501>，クラレ<3405>，ワコールＨＤ<3591>，カネカ<4118>，テルモ<4543>，トレンド<4704>，デクセリ<4980>，ＥＮＥＯＳ<5020>，ＴＯＹＯ<5105>，ブリヂストン<5108>，住友ゴム<5110>，ＤＯＷＡ<5714>，ＳＷＣＣ<5805>，ニッパツ<5991>，三井海洋<6269>，ハーモニック<6324>，三井Ｅ＆Ｓ<7003>，いすゞ<7202>，パンパシＨＤ<7532>，シチズン<7762>，アシックス<7936>，東邦ＨＤ<8129>，三住トラスト<8309>，オリックス<8591>，セイノーＨＤ<9076>，ＮＸＨＤ<9147>，ＴＫＣ<9746>ほか
※海外企業決算発表：シスコシステムズほか
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・マネーストック
１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：２０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演
※米・１０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：石油資源<1662>，長谷工<1808>，森永<2201>，エムスリー<2413>，サッポロＨＤ<2501>，クラレ<3405>，ワコールＨＤ<3591>，カネカ<4118>，テルモ<4543>，トレンド<4704>，デクセリ<4980>，ＥＮＥＯＳ<5020>，ＴＯＹＯ<5105>，ブリヂストン<5108>，住友ゴム<5110>，ＤＯＷＡ<5714>，ＳＷＣＣ<5805>，ニッパツ<5991>，三井海洋<6269>，ハーモニック<6324>，三井Ｅ＆Ｓ<7003>，いすゞ<7202>，パンパシＨＤ<7532>，シチズン<7762>，アシックス<7936>，東邦ＨＤ<8129>，三住トラスト<8309>，オリックス<8591>，セイノーＨＤ<9076>，ＮＸＨＤ<9147>，ＴＫＣ<9746>ほか
※海外企業決算発表：シスコシステムズほか
出所：MINKABU PRESS