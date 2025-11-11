中日の柳裕也投手が１１日、ナゴヤ球場を訪れ、今季取得した国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使せず、残留することを表明した。「毎日、考えて悩んで、考えが変わったりもしましたが、ドラゴンズが大好き。バンテリンで（他チームのユニホームを着て）ドラゴンズに対して投げることは想像しにくかった」と残留を決断した思いを明かした。柳は明大から２０１６年ドラフト１位で入団。２１年に自己最多タイの１１勝を挙げ、