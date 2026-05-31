ライブ当日どこまで話題を席巻するか5月31日の東京ドーム公演でついに嵐が活動終了する。開演は18時だが当日は午前からチケット当選者に限らず、東京ドームシティやJR水道橋駅、東京メトロ・後楽園駅周辺が嵐ファンで埋め尽くされるだろう（公式サイトはチケットのない人の来場は控えるようにお願いしている）。ネット上でもライブだけでなく開演前の15時から特別映像の配信を予定するなど、朝から関連ワードがXのトレンドランキン