「第76回紅白歌合戦』の司会に綾瀬はるか（40）が抜擢された。2019年以来、6年ぶりの司会となる。有吉弘行（51）は3年連続3回目、今田美桜（28）が初。NHKの鈴木菜穂子アナ（43）が2年連続2回目となる。【もっと読む】WEST.神山智洋で今年4人目…旧ジャニ結婚ラッシュが「ファンにとっても喜ばしい」理由「有吉は19年から『有吉のお金発見突撃！カネオくん』という冠番組を持っており司会の評判はいい。今田は今年度前期朝ドラ