鎌倉幕府の成立はイイクニ（1192）なのかイイハコ（1185）なのか――。それもたしかに問題だが、それ以前に「幕府」って何なのか。なぜ武士の政権を「幕府」というのだろうか。「日本政府」「明治政府」というのだから、「鎌倉政府」「江戸政府」でいいんじゃないだろうか。じつは、武家政権を「幕府」と呼ぶのは、「昔からの当たり前」ではなかった。では、いつから、どんなわけで？これは「単なる言葉の問題」ではない。なかな