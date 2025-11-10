日本テレビの菅谷大介アナウンサーが８日に亡くなったことが１０日、明らかになった。５３歳だった。日テレによると、７日夜の勤務を終えて帰宅した後、不調を訴えて救急搬送された。容体が急変して翌８日、消化管からの出血で亡くなった。菅谷アナは２０２２年８月１８日にインスタグラムの投稿を開始。「実は、膵臓がんでした」とすい臓がんであることを報告した。インスタの投稿を開始した理由は「発見の経緯から、治療、