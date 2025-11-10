大氣社が後場一段高となり、年初来高値を更新した。同社はきょう正午ごろ、２６年３月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の１７１億円から１９０億円（前期比５．７％増）に引き上げた。 売上高予想も２７９０億円から２８６７億円（同３．８％増）に上方修正。国内での工事が想定以上に進捗しそうなことや、国内工事の採算性が改善したことが主な要因だとしている。 出所：MINKABU PRESS