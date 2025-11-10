「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午前１１時現在で、ピジョンが「売り予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場でピジョンは反発。同社が６日に発表した第３四半期累計（１～９月）連結決算は売上高が８０５億２６００万円（前年同期比５．９％増）、営業利益が１００億２８００万円（同１８．２％増）だった。中国事業、日本事業を中心に販売が堅調に推移した。