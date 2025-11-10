アルファシステムズが急反発し、年初来高値を更新している。前週末７日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の単独決算を発表した。売上高が１９５億７０００万円（前年同期比７．９％増）、営業利益が２３億７５００万円（同１２．５％増）、最終利益が同１４．３％増の１６億８６００万円だった。業況を評価した買いが入ったようだ。９月中間期はオープン技術を用いて業務システムやビジネスシス