午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１７４、値下がり銘柄数は３８８、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、石油・石炭、金属製品、鉱業など。値下がりで目立つのはその他製品、サービス、輸送用機器など。 出所：MINKABU PRESS