「名代富士そば」の正しい読み方が話題になっている。 【写真】海外で表記されている暖簾 名代富士そば公式Xが投稿したのは、「誰にも言わないので、名代（なだい）をずっと『めいだい』と読んでいた人はいいねで教えてください」というポスト。 結果、なんと9.1万いいねがつき、間違えて読んでいた人の多さが明らかとなった。なだい、めいだい、またそれ以外の読み方で読んでいたという声が寄せられ、想像以上に混沌としていた