立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、10年以上前に作られた「試作品」のメニューを投稿しています。【画像】うわ…おいしそう！コチラが「10年以上前」の試作品です！意外と合う？そばのトッピング公式アカウントは、「10年以上前の試作品が出てきたので、みなさん見てください！！その名も」と前置きし、そばのトッピング「青椒肉絲（チンジャオロース）天」の写真を投稿しています。写真