立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、超ビッグサイズの“食パン”の写真を投稿しています。【画像】で…でっっか！！！コチラが名代富士そばが焼き上げた「超ビッグ食パン」の写真です！こんがり〜（笑）富士そば公式「あなたが眠っている間に…」公式アカウントは、「いいですか、落ち着いて聞いてください」と前置きし、「あなたが眠っている間にとんでもなく“デカいトースト”が焼き上がり