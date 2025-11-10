今や、日本のアニメは重要な輸出品目として熱視線を浴びている。10月30日に日本動画協会が発表したデータによると、2024年の日本のアニメ市場は前年比約15%増の3兆8407億円で、過去最大になったという。【写真】アニメーターの質向上を目的に設置されたアニメータースキル検定と、キーマンの西位輝実氏そして、昨今増えているのが、アニメやゲームの制作、漫画のファンイベントを開催する目的で行われるクラウドファンディング