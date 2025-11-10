[11.9 プレミアリーグ第11節 マンチェスター・C 3-0 リバプール]プレミアリーグは9日、第11節を行い、マンチェスター・シティがリバプールを3-0で破った。前半29分、エースFWアーリング・ハーランドがリーグ通算99点目となる先制点を挙げ、同45+3分にもセットプレーから追加点を奪うと、後半18分には試合を通じて圧倒的な存在感を見せていたFWジェレミー・ドクが今季初ゴール。鮮やかなゴールラッシュでジョゼップ・グアルディオ