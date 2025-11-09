◆明治安田Ｊリーグ▽第３６節G大阪１―１神戸（９日・パナソニックスタジアム吹田）３連覇への望みが絶たれた。試合前時点で神戸と首位・鹿島の勝ち点差は８。引き分け以下が許されない状況だった。後半４４分にはＭＦ佐々木の得点で反撃に転じる。攻勢は強めたが、同点止まりで長い笛が鳴った。優勝の可能性が消滅し、ＦＷ大迫は「悔しさはもちろんあるし、責任もすごく感じる」と言葉を並べた。今季は２６日間で８試合を