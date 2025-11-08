福井県勝山市は8日、同市滝波町の工場敷地内でクマ1頭を、自治体判断で発砲可能な「緊急銃猟」により駆除したと明らかにした。けが人はいない。県内での緊急銃猟による駆除は、同市で10月に実施しており2例目。市によると、7日午後10時ごろ、勝山署から市に目撃情報が寄せられた。その後の捜索で工場敷地内にいるクマを発見し、8日午前10時15分ごろ駆除した。