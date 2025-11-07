TikTokで話題のキックボクサー女子高生を支える父が昔、元暴走族総長だったと告白。「お腹に包丁を入れてバイクで走っていた」と武勇伝を明かした。【映像】元暴走族総長の現在の姿＆現役女子高生の娘11月7日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#10が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒ