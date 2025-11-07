フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）は７日、同社及びフジテレビ取締役の安田美智代氏が同日付で辞任したことを発表。安田氏は３月にフジテレビの取締役に就任したばかりだった。会食費用や物品購入について、事実と異なる経費精算を行っていたことが複数確認されたという。同日、都内の同局で清水賢治社長が会見を行った。元タレント・中居正広氏の女性トラブルに端を発した一連の問題から、役員体制を見直すなど、抜本