延長１８回、６時間３９分の歴史的大死闘となったドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ第３戦をＦＯＸスポーツで実況したジョー・デイビス氏が、試合中に一度もトイレに行かなかったことを明かし、話題になっている。デイビス氏はポットキャスト番組「Ｗａｄｄｌｅ＆Ｓｌｉｖｙ」に出演し、第３戦の舞台裏を告白。「実はトイレに行かなかったんです。これはすごいことです」と試合中、ずっとトイレを我慢していたとい