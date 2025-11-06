皆さんは、図書館と聞くとどんな外観をイメージしますか？本を守るためにあまり太陽光が入らないような造りのものではないでしょうか。しかし那須塩原市の図書館は、想像を超えるような建物になっています。市民の他にも県外からも訪れる人がいるほどなのだとか。今回は那須塩原市図書館「みるる」に関して、渡辺美知太郎市長にうかがっていきます。図書館とは思えない建物「みるる」――那須塩原市には、素敵な図書館があります