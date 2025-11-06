登録者161万人の兄妹YouTuber「中町兄妹」の中町綾さんが2025年11月2日、公式YouTubeチャンネル「中町兄妹」で公開した動画で米ロサンゼルスに移住すると宣言した。「すごい『生きてる』って感じがする」とL.A.の魅力を力説「妹が急にLAに住む事決めて兄が仕事無くなるから必死に止める話wwwww」と題した動画は、兄の中町JPさんと綾さんがミスタードーナツの新作を食べながら雑談するという内容。綾さんはこれまでに複数回旅行で訪