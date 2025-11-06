日本サッカー協会（JFA）とJFAオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパン株式会社が11月６日、『サッカー日本代表2026ホームユニホーム』を発表した。JFAによると、新ユニホームのコンセプトは「HORIZON（水平線）」。胸中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されている。また、首の付け根部分には日の丸が付けられており、日本を背負ってピッチに立つ日本代表の誇りと覚悟を示