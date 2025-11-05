Image: carpediem328 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。包丁の切れ味って気にしていますか？ 手入れが行き届いていないと料理の効率はもちろん、味や見た目にも影響するので大事なポイントです。でも本格的なメンテナンスは難しいし……、という人にも試してほしいのが「KiruTone」というローラー式研ぎ器。マグネットで刃を固定し、転がすだけで