Image: carpediem328

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

包丁の切れ味って気にしていますか？ 手入れが行き届いていないと料理の効率はもちろん、味や見た目にも影響するので大事なポイントです。

でも本格的なメンテナンスは難しいし……、という人にも試してほしいのが「KiruTone」というローラー式研ぎ器。マグネットで刃を固定し、転がすだけでプロ級の切れ味が復活するそう。

和洋包丁からハサミまで幅広く対応するなど、なかなか便利そうな製品なので詳しくチェックしていきましょう。

転がすだけでプロの仕上がり

Image: carpediem328

冒頭の繰り返しになりますが、「KiruTone」は刃を付属ガイドに強力マグネットで固定し、砥石ディスク付きローラーを当ててコロコロ転がすだけで簡単に包丁を研ぐことができる研ぎ器。

Image: carpediem328

なまくら刀だと潰すように切れてしまうトマトなどの柔らかい素材。本来の性能が戻るとキレイにスパッと切れ、料理の効率はもちろん味や見た目も向上します。

Image: carpediem328

アルミ合金性で美しさや高級感があるのもポイント。カラーもガングレー、メタルシルバー、ローズゴールドの3色あり、いずれもキッチンで映えそうですね。

そのほか、テーブル傷を防ぐラバー車輪や滑り止めシリコンなど、使い勝手にも工夫が行き届いています。

素人でも簡単な理由

Image: carpediem328

刃物研ぎが難しいのは刃の角度が重要だから。適当に研いでも真価は発揮できません。

「KiruTone」ではスキルが必要な部分を装置で自動化し、片刃の和包丁や洋包丁、アウトドアナイフまで、それぞれの適正角度が簡単に保てるのが特長です。

Image: carpediem328

研ぎたい刃物はマグネットで固定されるので、あとは本体をコロコロして順番に研ぎ上げるのみ。刃先からアゴまで均一に仕上げられるのもポイントだそう。

ハサミもキャンプナイフも

Image: carpediem328

包丁メンテ以外にも一般的なシャープナーで研ぐのが難しいハサミやアウトドアナイフもマグネット固定で楽に研げるそうですよ。

切れ味って効率や仕上げに影響するので、ぜひ活用して家中の刃物をアップデートしてみてください。

＞＞包丁もハサミも転がすだけでOK！刃物の寿命を縮めない研ぎ器「KiruTone」

Source: machi-ya