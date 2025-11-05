午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３５６、値下がり銘柄数は１２１１、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中１０業種が上昇。値上がり上位にその他製品、卸売、建設、陸運など。値下がりで目立つのは非鉄金属、情報・通信、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS