日本野球機構は5日、2026年のセントラル・リーグの日程を発表した。来年は3月27日（金）に開幕。開幕カードは巨人−阪神、DeNA−ヤクルト、広島−中日となっている。1球団あたりの試合数は今季と同じ143試合。セ・リーグのクライマックス・シリーズは、ファーストステージ初戦が10月10日（土）、ファイナルステージは10月14日（水）〜を予定している。